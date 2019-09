Dança e desenho motivam exposição de Tânia Carvalho e Luís Guerra

É já amanhã que tem início a primeira colaboração entre o Dançando com a Diferença e a Galeria Marca De Água, um espaço que receberá os alunos daquela companhia para um workshop de Dança e Desenho ministrados pelos artistas Tânia Carvalho e Luís Guerra.

Conhecidos não só pelas seus trabalhos na área da dança contemporânea, Tânia Carvalho e Luís Guerra, são reconhecidos ao nível nacional e internacional pela mestria em várias áreas de expressão artística. Neste sentido, como curadores artísticos convidados do Dançando com a Diferença para o período de 2019/2020, propuseram o desenvolvimento de um workshop associado a uma exposição, onde através do movimento e da dança, os bailarinos do Dançando com a Diferença pudessem, com a sua participação através do desenho, ser parte integral desta mostra.

Assim, nesta exposição, o público terá oportunidade de conhecer uma selecção de alguns desenhos de cada um dos participantes mas igualmente importantes obras de Tânia Carvalho e Luís Guerra.

Segundo os artistas, este workshop visa explorar o desenho enquanto técnica criativa acessível a qualquer pessoa com ou sem formação prévia na disciplina. Através de exercícios práticos de desenho, os participantes terão a oportunidade de experimentar ser, simultaneamente e à vez, os artistas criadores e os modelos vivos. Do lado dos modelos criar-se-ão situações simples e encenadas, na linha da técnica de ‘tableaux vivants’ (quadros vivos) dando a hipótese de se explorar a imobilidade e a lentidão e os desafios à mente e ao corpo que tal provocam. Do lado de quem desenha, serão oferecidas condições práticas para se expressarem com vários tipos de meios, ou seja, papéis e materiais diversos com que se gravarão as impressões subjectivas de cada participante.

A exposição será inaugurada no próximo dia 20 de Setembro pelas 18h30 na Galeria Marca de Água, na Rua da Carreira n.º 119, sendo que a entrada é gratuita. A mostra dos trabalhos dos artistas e participantes do workshop poderá ser visitada até ao dia 17 de Outubro.