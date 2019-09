A comemorar no próximo mês de Outubro um ano, a Universidade Sénior da Ribeira Brava prepara-se, à semelhança de todas as escolas de ensino regular e formal, para o início de mais um ano lectivo. Para saber um pouco mais sobre a realidade da promoção de actividades de envolvimento intelectual e físico para a população sénior, no caso, do concelho da Ribeira Brava, falámos com Zélia...