Daizen Maeda falha viagem a Vila do Conde

O novo ano não começa da melhor maneira para José Gomes, que vê-se impedido de contar com Daizen Maeda para o confronto com o Rio Ave, neste domingo, no retomar da I Liga. O avançado maritimista lesionou-se no jogo de carácter particular que a selecção de Sub-23 do Japão realizou frente à Jamaica, num embate em que os nipónicos golearam (9-0) e Maeda até apontou um desses golos....