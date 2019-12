Da Weasel na Madeira?

Ainda nem entrámos no ano novo e Carlão já está mais à frente e faz prognósticos para 2021. A voz ímpar do contexto artístico nacional, que ganhou notoriedade ao ‘serviço’ dos Da Weasel, actua esta noite no Copacabana do Casino da Madeira, em formato ‘showcase’, e diz que o regresso à ilha é quase como “ir para fora cá dentro”, ou seja, a estadia por cá “sabe sempre” como se estivesse...