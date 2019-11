150 mil euros de rendas por pagar

Quase 150 mil euros é o montante global de rendas por pagar à Câmara Municipal de Santa Cruz pelos feirantes estabelecidos na Feira do Santo da Serra. A esmagadora maioria da quase meia centena de feirantes está em incumprimento com a autarquia. O maior devedor tem já um calote a rondar os 7.500 euros, sem contabilizar outros encargos com juros e relaxe. Factores que pesaram na...