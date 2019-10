Custo com pessoal na hotelaria baixou 12% em 10 anos

O custo com pessoal ao serviço do sector do alojamento turístico (da hotelaria aos outros segmentos) na Madeira aumentou 1% até Julho de 2019, face ao mesmo período do ano passado. Um crescimento de custos acumulado desde Janeiro de quase 689 mil euros quando comparado com igual período. No entanto, há um longo caminho a percorrer para recuperar o volume de remunerações face aos...