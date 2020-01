A proposta do Governo Regional fixa o salário mínimo regional, em 2020, nos 650,88 euros, mais 2,5% do que o estabelecido a nível nacional e mais 5,8% face ao da Madeira no último ano: “O aumento de 2019 para 2020 é de 35,88€, o que representa um acréscimo de 5,8% face ao Salário Mínimo Regional do ano anterior, e de 26% face ao de 2015”, explicou a secretária regional da Inclusão...