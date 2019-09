Curta-metragem do realizador Nuno Serrão integra Bienal em Madrid

A curta-metragem ‘Estamos todos no mesmo autocarro’, do realizador madeirense Nuno Serrão, que conta com a participação do bailarino Luís Daio, foi convidada pelo curador Pedro Senna Nunes para fazer parte da comitiva que representa Portugal na Bienal de Artes, Imagem e Movimento em Madrid (BAC).

Trata-se da mesma curta-metragem que, conforme noticiou o DIÁRIO em Julho, recebeu...