Cunha e Silva recorda castigo aos deputados do PSD-M

João Cunha e Silva não vê mal algum e até considera “natural” a posição do PSD-M em mostrar a sua disponibilidade para que os três deputados madeirenses (Sérgio Marques, Sara Madruga da Costa e Paulo Neves) viabilizem o Orçamento de Estado, no entanto o presidente do Conselho Regional e apoiante de Rui Rio deixou um alerta para o interior do seu partido, curiosamente quando os social-democratas...