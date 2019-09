Cultura continuará a ter 1,5 milhões no Funchal

Até ao final do ano vão passar pelo Teatro Municipal Baltazar Dias nada mais nada menos do que 40 iniciativas. A temporada artística referente aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro foi ontem à tarde apresentada e traz ao Funchal diversas novidades, com destaque para o Festival de Cinema Italiano, os concertos de Mafalda Arnauth e Cristina Branco, a 5.ª edição do Madeira...