Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos em obras no hospital

A Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos do Hospital Dr. Nélio Mendonça vai ser alvo de obras em breve. O SESARAM diz tratar-se de uma pequena intervenção de requalificação, que vai proporcionar uma melhoria aos cuidados prestados. “Trata-se de uma obra desejada pelo Serviço e que será muito útil para a melhoria dos cuidados prestados.”

Para viabilizar a intervenção, a actual Unidade vai ser temporariamente transferida para o Centro de Simulação Clínica da Madeira, o que está previsto acontecer na segunda quinzena deste mês. O SESARAM explica que a “transferência temporária surge em virtude da realização de uma pequena obra de melhoria do espaço, nomeadamente o alargamento de uma enfermaria, que passará a ser reservada aos cuidados intensivos pediátricos.”

A transferência dos Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos para o Centro de Simulação Clínica está a suscitar reparos e até descontentamento no interior da instituição, nomeadamente pelo uso de um espaço que tem outro fim e especificidade e, alegadamente, sem serem previamente ouvidos interessados directos. Questionado sobre isso, o SESARAM afirma que, “no mês de Agosto, a actividade no Centro de Simulação Clínica da Madeira, um espaço nobre do Hospital Dr. Nélio Mendonça, é mais reduzida, pelo que uma das áreas deste espaço será readaptada para acolher a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos”. Acresce o facto de, previsivelmente, a intervenção ser curta no tempo. “Prevê-se que as obras fiquem concluídas até ao final de Agosto/início de Setembro.”

Como habitualmente, o SESARAM dá garantias de qualidade e segurança. “Importa salientar que as transferências de doentes para os espaços alternativos são realizadas com rigor e só após estarem reunidas as condições de qualidade e de segurança são realizadas as respectivas transferências.”

As obras na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais e Pediátricos têm vindo a ser reivindicadas por vários responsáveis do SESARAM, em especial da área clínica. Em Dezembro de 2018, a directora clínica colocou, no role de obras urgentes a realizar nas várias unidades, a intervenção na Neonatologia e Cuidados Pediátricos.

A intervenção que, agora, avança, é seguramente uma mais-valia, mas fica muito aquém do desejado pelos profissionais.