CTM vence Taça de Portugal

As águas da Costa Sul, entre Machico e o Funchal acolheram no passado sábado a Taça de Portugal de Canoagem de Mar, que contou com a participação de 37 embarcações de 13 clubes regionais e nacionais, assim como, com o atleta internacional francês Nicolas Lambert e os espanhóis Frederico Suarez, Juan Perez e Rafael Perez.

Esta prova foi destinada às classes, SS1/K1 e K2/SS1 Seniores,...