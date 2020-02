O Centro Trein o Mar (CTM) brilhou no arranque da época desportiva da canoagem regional, que teve lugar no passado fim-de-semana, na baía do Funchal, com a realização do Campeonato da Madeira de Fundo e a Taça da Madeira de Tripulações.

O Regional de Fundo, contou com a presença de 58 canoístas, oriundos da Associação Náutica de Câmara de Lobos (ANCL), Centro Treino Mar, Clube Força...