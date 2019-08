CS Madeira europeu abre temporada frente ao Gaia

A equipa de seniores femininos do CS Madeira inicia amanhã, às 16 horas, em Lamego, com a disputa da Supertaça frente ao Colégio de Gaia, a temporada 2019/2020 no que às provas nacionais diz respeito. O conjunto comandado pelo técnico Marco Freitas tem mesmo as honras de abertura das provas nacionais, no que diz respeito às equipas madeirenses, na nova temporada e logo frente ao...