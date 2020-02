E fez-se história pelas mãos do Club Sports Madeira. Pela primeira vez nas provas europeias de clubes, no andebol feminino, uma equipa portuguesa atinge os quartos de final da Taça Challenge. Ontem de novo uma vitória fácil e tranquila das andebolistas comandadas pelo técnico Marco Freitas sobre o Zajecar, desta feita por 25-14, com 14-7 ao intervalo.

As madeirenses apuram-se assim...