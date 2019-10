O Bloco de Esquerda elegeu no último mandato um deputado pela Madeira à Assembleia da República. Paulino Ascensão cumpriu boa parte do mandato até ter renunciado por estar envolvido no caso da duplicação de abonos. Para o seu lugar e durante ano e meio Ernesto Ferraz ocupou a vaga. Nestas eleições encabeça a lista. O candidato tem 44 anos, é natural e residente em Câmara de Lobos,...