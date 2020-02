Serão pouco mais de 1.400 as crianças de várias escolas do 1.º ciclo do Funchal, acompanhadas por perto de duas centenas de professores, que vão desfilar com os seus disfarces esta manhã na Placa Central da Avenida Arriaga, entre a Sé e o Jardim Municipal.

A alegria característica dos mais pequenos vai, por isso, poder ser apreciada, não só pelos pais, mas também por todos aqueles...