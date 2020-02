Depois de vários anos ligada à moda, através da loja Nupcias by Michelle, vocacionada para o segmento dos noivos e das festas, Michelle Reis aventura-se agora na criação de peças próprias, apresentando uma pequena colecção de 10 coordenados festivos no Funchal Noivos & Festas, evento que arranca hoje no Pestana Fórum Casino, no Funchal.

O desfile está marcado para esta noite, às...