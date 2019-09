O Tribunal Judicial da Comarca da Madeira Juízo de Comércio do Funchal voltou a chumbar o processo especial de revitalização (PER) do Clube Futebol União da Madeira, Futebol SAD, mas a ‘sociedade’ depressa se indignou contra a decisão da juíza Ana Isabel Loureiro Fernandes Novo, por considerar ter havido um novo erro no cálculo dos créditos dos credores que votaram favoravelmente...