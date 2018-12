‘Craques do passado’ dão espectáculo no andebol

O Pavilhão do Funchal serviu de palco, no passado sábado, para mais uma grande festa do andebol madeirense, desta feita protagonizado por ‘craques’ de outros tempos, que disseram ‘sim’ aquele que foi a primeira edição do Masters Handball CD Nacional, evento que integrou o programa comemorativo do 108º aniversário da colectividade alvinegra.

Para além do enorme convívio dentro e...