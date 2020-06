A revista norte-americana Forbes destacou no final desta semana mais um recorde do jogador madeirense Cristiano Ronaldo, que o coloca novamente na história do desporto mundial.

O craque da selecção portuguesa e da Juventus tornou-se no primeiro jogador de futebol na história do desporto mundial com rendimentos acima de mil milhões de dólares (cerca de 900.000.000 euros). O ‘cálculo’...