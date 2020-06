Os avançados portugueses Cristiano Ronaldo e Rafael Leão marcaram ontem nos triunfos da Juventus, em casa do Bolonha, e do AC Milan, no campo do Lecce, em encontros da 27.ª jornada da Liga italiana.

De grande penalidade, aos 23 minutos, o madeirense CR7, regressou aos golos e deu vantagem à formação de Maurizio Sarri e o argentino Paulo Dybala (36), ainda na primeira parte, fechou...