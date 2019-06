Um incêndio deflagrou ontem à tarde numa cozinha, na Serra de Água, e consumiu um fogão e um exaustor.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram alertados para este fogo, por volta das 13h30, e deslocaram-se ao local com uma viatura pesada de combate a incêndios para extinguir as chamas que, segundo foi possível apurar, tiveram origem numa fritadeira.

No combate...