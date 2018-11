‘Cozido de Portugal’ juntou duas centenas

Foram duas centenas as pessoas que, no último sábado, participaram no ‘Cozido de Portugal’, mais um evento gastronómico promovido em parceria entre o DIÁRIO e a FN Hotelaria, que, desta vez, teve como palco o Museu de Imprensa da Madeira.

Este ‘cozido’, confeccionado por um dos melhores ‘artistas’ na área, o Chef Nuno Diniz, teve a particularidade de incluir mais de 80 enchidos...