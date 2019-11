O Sporting da Covilhã empatou ontem pela primeira vez no campeonato da II Liga, ao ceder um nulo em casa frente ao Penafiel, na nona jornada da competição.

Um resultado que, ainda assim, permitiu aos serranos subirem provisoriamente à liderança isolada da classificação, agora com 19 pontos, mais um do que o Nacional (que tem mais um jogo) e do que o Farense, equipas que apenas jogam...