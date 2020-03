Covid-19 obriga a restringir serviço de apoio domiciliário

O serviço de apoio domiciliário prestado aos utentes da Segurança Social na Madeira foi restringido às situações estritamente necessárias, nesta fase de constrangimentos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. Mantém-se, por isso, inalterável todos os cuidados aos idosos que vivem sós ou que não possuem rectaguarda familiar, no entanto nos casos em que a família tem disponibilidade para assegurar temporariamente o apoio ao utente, a Segurança Social solicitou essa colaboração.

A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRISC) confirma esta situação, adiantando que, em alguns casos, foram mesmo as próprias famílias dos utentes a tomarem a iniciativa de solicitar a suspensão temporária da ajuda domiciliária.

De acordo com a secretaria tutelada por Augusta Aguiar, o serviço de apoio continua a ser prestado pelas ajudantes domiciliárias “de acordo com as medidas definidas no Plano de Contingência para a COVID-19 do Serviço de Ajuda Domiciliária”. Todavia, na sequência das actuais contingências, “nomeadamente, restrições à circulação e utilização dos transportes públicos”, foram contactadas algumas famílias de utentes, “de forma a procurar restringir ao estritamente necessário a prestação deste serviço”.

Nestes contactos, os familiares foram inquiridos sobre “a sua disponibilidade para assumirem, temporariamente, alguns dos cuidados prestados”. O facto de muitos destes familiares não estarem, nesta altura, e por força das actuais circunstâncias, a exercer a sua actividade profissional, acabou por facilitar a situação, com muitos a compreenderem a medida e a assumirem esta responsabilidade temporária, adianta a SRISC.

Contudo, como se escreveu acima, “no caso dos idosos que vivem sozinhos, ou outros idosos sem rectaguarda familiar, mantém-se inalterado todo o apoio domiciliário já existente”, esclarece a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, que “enaltece a disponibilidade e dedicação das ajudantes domiciliárias que, diariamente, fazem um trabalho notável e meritório juntos dos idosos”.

Secretaria garante acesso

a material de protecção

A secretaria adianta, ainda, que estão a ser cumpridos todos os procedimentos de prevenção e segurança no contacto com os utentes, nesta fase de pandemia, assegurando que “todas as ajudantes domiciliárias têm, à data, acesso a batas e aventais descartáveis, máscaras e luvas”.

Além disso, a secretaria de Augusta Aguiar diz que as funcionárias que prestam este apoio “estão informadas que a sua roupa deve ser lavada diariamente a temperaturas altas, bem como da necessidade de realizar uma higienização correcta das mãos e não fazer uso das toalhas e utensílios que sejam propriedade dos utentes”, complementando que “atendendo à situação actual, devem fazer uso de equipamentos descartáveis, ou seja de batas e aventais descartáveis”, material esse que “continua a existir em stock interno em quantidade suficiente”.

Estes procedimentos estão, de resto, contemplados no Plano de Contingência para a COVID-19 elaborado pelo Serviço de Ajuda Domiciliária do Instituto de Segurança Social da Madeira, o que permite, “através da sua implementação, a protecção dos utentes e das ajudantes domiciliárias que prestam os cuidados ao domicílio”. Ainda de acordo com a SRISC, “todas as medidas possíveis de apoio e protecção dos idosos e das ajudantes domiciliárias estão a ser implementadas”.

Aliás, reforça a informação da secretaria, estas ajudantes domiciliárias tiveram, nos últimos dois anos, “formação intensa acerca de cuidados e formas de estar, actuar e desempenhar as suas funções no domicílio dos beneficiários, nomeadamente, a importância da utilização dos equipamentos de protecção individual (material descartável, como batas, aventais, luvas e máscaras, assim como desinfectantes) e a adopção de etiqueta respiratória”.

A secretaria assegura, por outro lado, que não existe qualquer indicação contrária à utilização de máscaras. “A indicação é para as máscaras serem utilizadas nas situações em que se verifiquem sinais de doença (tosse ou febre), quer do utente, quer da ajudante domiciliária”.

3.584 beneficiam deste apoio

Ao todo, são 3.584 os idosos que são acompanhados pelo Serviço de Ajuda Domiciliária em toda a Região, dos quais 1.449 têm idades compreendidas entre os 75 e os 84 anos. Há a registar ainda 92 utentes com idade igual ou superior a 95 anos.

Para a prestação destes cuidados, o Serviço de Ajuda Domiciliária do Instituto de Segurança Social da Madeira dispõe de uma total de 600 ajudantes domiciliárias, numa cobertura que abrange todos os concelhos da Madeira, Porto Santo incluído.

Curiosamente, deste grupo de ajudantes domiciliárias, apenas uma solicitou<+ dispensa para, nesta fase de pandemia, prestar apoio a um filho menor de 12 anos.