O SESARAM já gastou perto de três milhões de euros com aquisições de bens directamente relacionados com o combate à Covid-19 na Madeira. A maior fatia dos gastos foi para a compra de materiais de protecção individual. Com esse tipo de despesa já foram gastos praticamente 1,5 milhões de euros. Por sua vez, esse valor é composto maioritariamente pela despesa com a compra de máscaras...