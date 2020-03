O presidente do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), Francisco Oliveira, alerta para a cautela que a tutela deve ter quando arrancar o ensino. Se arrancar. Se assim for, o sindicalista defende um ajustamento dos conteúdos programáticos alguns dos quais considera que devem ficar fora no ano lectivo, nomeadamente aqueles que dão acesso à universidade. Julga que não deve ser...