Costa indigitado primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou ontem o secretário-geral do PS, António Costa, como primeiro-ministro, após ouvir os dez partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo.

“Na sequência das eleições parlamentares do passado domingo, 6 de Outubro, ouvidos, nos termos constitucionais, os partidos agora representados na nova Assembleia...