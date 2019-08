Corveta afundada no Cabo Girão revigora vida marinha

Passado quase um ano, após o afundamento da Corveta Afonso Cerqueira, a 3 de Setembro de 2018, no Parque Natural Marinho do Cabo Girão, os dados recentemente recolhidos por uma equipa multidisciplinar e multi-institucional, liderada pelo CIIMAR-Madeira, com o apoio e colaboração do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), revelam que o recife já apresenta uma ampla...