O Governo Regional da Madeira reduziu em 100 mil euros os encargos orçamentais para o fogo-de-artifício na próxima Passagem de Ano, fixando em 1,1 milhões de euros (acrescido do IVA à taxa legal em vigor) o montante total da empreitada de acordo com a portaria conjunta assinada pelo vice-presidente do Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Calado, e o secretário regional...