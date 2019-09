Corpo encontrado na marina do Funchal

O corpo de uma mulher foi resgatado, ontem, do mar do Funchal pela embarcação da Capitania do Porto do Funchal. A vítima será um mulher com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos e não tinha consigo qualquer tipo de identificação.

O alerta para a necessidade de resgate chegou ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal por volta das 7h45, dando conta...