Criatividade e inovação coroam fecho do Moda Madeira

Terminou ontem em beleza e apoteose a edição 2019 do Moda Madeira que juntou no Tecnopolo, no Funchal, 18 marcas maioritariamente regionais, com contributos nacionais e internacionais, num intercâmbio cultural importante em termos criativos.

Coube a Dino Alves, designer nacional, o encerramento desta edição com um trabalho irreverente. O ‘enfant terrible’ da moda portuguesa, cognome...