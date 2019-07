‘Conversas em Rotary’ para ajudar o mundo

‘O sonho dos grandes azuis’ é o tema da primeira sessão de um ciclo de conversas organizadas pelo ‘Rotary Club Machico Santa Cruz’, e que acontece já na próxima terça-feira, 31 de Julho, às 20 horas, no Hotel Four Views Oasis, no Caniço de Baixo.

O primeiro encontro será conduzido por Ana Luísa Caires, presidente da Associação Grandes Azuis, instituição que se dedica ao autismo...