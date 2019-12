Contratação pública perde fôlego no final do ano

Em Novembro foram publicados, na base oficial da contratação púbica, adjudicações no valor global de 14,9 milhões de euros. Esse montante coloca o mês passado entre os dez de menor dimensão dos últimos quatro anos, os correspondentes ao do último Governo. Ainda que nem só o executivo regional seja, directa e indirectamente, responsável pela celebração de contratos públicos, é ele quem marca o ritmo anual das adjudicações.

Mesmo com perda de fôlego neste final de ano, 2019 é já o segundo maior ano dos últimos dez, tendo garantidos, até ao final e Novembro, 257 milhões de euros em contratos publicados pelas diferentes entidades.

No ano passado, os contratos divulgados totalizaram 311 milhões de euros. Considerando que Dezembro tende a ser um dos meses de menor valor contratual divulgado, como de resto Janeiro, é pouco provável que, no mês em curso, sejam publicitados contratos de valor global superior a 54 milhões de euros, que pudessem fazer 2019 superar 2018.

O mês de novembro fica também marcado pelo número invulgar de contratos publicitados pelo SESARAM. Durante os 30 dias do mês, foram introduzidos na base oficial 203 contratos. Desses, 160 foram disponibilizados entre os dias 20 e 30, o que revela uma preocupação por colocar em dia essa obrigatoriedade. Dos 203 contratos referidos, 146 foram realizados antes de Novembro, alguns até (cinco) em 2018. Esses 146 contratos totalizaram 3,5 milhões de euros.

Fogo-de-artifício destacou-se

Um dos sinais, dados em Novembro, da exiguidade do valor contratual publicado em Novembro, pode ser visto no facto de apenas uma contratação ser de valor superior a um milhão de euros. Trata-se da adjudicação da ‘realização do espectáculo de fogo-de-artifício para as festas de passagem do ano 2019/2020, na Região Autónoma da Madeira”. Por essa prestação de serviços, a Secretaria do Turismo e Cultura vai pagar à Macedos Pirotecnia um milhão e 48 mil euros.

Os dez maiores contratos publicados no mês passado totalizam apenas 4,7 milhões de euros, um valor que, muitas vezes, é alcançado e até mesmo superado com apenas uma adjudicação de uma obra.

Apesar de o maior contrato ser da Secretaria do Turismo e Cultura, é o SESARAM a entidade que apresenta o maior valor agregado. Os 203 contratos publicados durante Novembro atingem o valor global de 4,8 milhões de euros.

No que diz respeito às datas de celebração dos contratos, publicados no mês passado, a maioria – 231 – foi contratualizada no resto do ano de 2019, no valor de 7,7 milhões de euros. Ainda assim, isso não significa que todas as entidades estejam a incumprir o determinado na lei. Só a título de exemplo, nos últimos dez dias de Outubro foram celebrados 68 contratos, no valor de 2 milhões de euros, mas apenas publicados em Novembro.

Os 163 contratos celebrados e publicados no mês passado atingiram o valor de sete milhões de euros. De 2018 transitam seis contratos, com um valor total de 96 mil euros. Cinco desses contratos foram celebrados pelo SESARAM e um pela Assembleia Legislativa da Madeira: ‘Implementação do RGPD (Regime Geral da Protecção de dados) na ALRAM’ – 12,8 mil euros.