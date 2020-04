Há mais dois novos casos de infecção por covid-19 na Madeira, mas há a registar mais um doente recuperado. Do total de 85 casos identificados até ao momento, 72 estão activos, e 13 doentes já foram considerados recuperados.

“Sobre os novos casos positivos, tratam-se de dois doentes do género masculino, um com residência no concelho de Câmara de Lobos e outro no Funchal, um com mais...