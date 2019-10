Continuidade com ‘reforços’

Só a partir de hoje é que Miguel Albuquerque vai avançar com nomes para o próximo Governo Regional, mas já há várias certezas no elenco.

Pedro Calado vai manter-se como vice-presidente e com a coordenação do Governo, mas deverá ceder alguns pelouros da área da Economia ao novo membro do executivo, o líder do CDS, Rui Barreto.

O mesmo deverá acontecer com Susana Prada, que também é...