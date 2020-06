A Assembleia Municipal do Funchal reúne-se esta manhã, a partir das 09h00, com uma longa agenda de trabalhos, que pode até obrigar a uma sessão de prolongamento na segunda-feira. Há pontos que prometem muita discussão, como a apreciação das contas de 2019 da Câmara do Funchal, que, ao que o DIÁRIO apurou, correm o risco de serem rejeitadas por toda a oposição, à semelhança do que...