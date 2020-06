O poço de resíduos de hidrocarbonetos que foi descoberto na foz da Ribeira dos Socorridos, num terreno que a Câmara do Funchal adquiriu à Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) para as obras que construção da ETAR, pode ter contaminado não só a água do mar como também os aquíferos que ‘alimentam’ os furos de captação.

O sistema de aproveitamento dos fins múltiplos dos Socorridos...