O consumo de electricidade na Madeira baixou significativamente no mês de Abril, com forte contributo do sector não doméstico (empresarial), de que resulta uma quebra de 16%, superior à registada no território continental.

De acordo com dados divulgados pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), os dados actualizados da produção até ao último dia do mês passado, “sendo que estes...