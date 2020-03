O alerta de risco de pandemia pela OMS, provocou uma verdadeira corrida aos supermercados. De acordo com os dados do primeiro barómetro da Nielsen sobre os efeitos da Covid-19 em Portugal, as vendas nos supermercados e hipermercados aumentaram 14%, nas categorias de alimentação, detergentes e produtos de higiene e frescos, quando desde o início do ano a tendência se situava nos...