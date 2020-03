Consultas públicas pouco participadas

Qualquer cidadão que queira dar o seu contributo na discussão pública de um projecto, nomeadamente naquelas que implicam a avaliação de impacte ambiental (AIA) da sua implementação, pode aceder há quase cinco anos a um portal público, criado pelo Estado português, denominado PARTICIPA, onde podem apresentar propostas alternativas, ideias contrárias ou mesmo contrapor a mais-valia ambiental das mesmas para a sua comunidade.

Neste momento apenas um, referente à Região Autónoma da Madeira está activo, para consulta pública da “Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da ‘Estabilização do Talude e Protecção da VE2 entre os Túneis da Ladeira da Vinha e João Delgado, Troço entre o km 3+600 e 3+800’”, no concelho do Porto Moniz. Colocado para consulta pública durante 15 dias úteis, de 26 de Fevereiro a 17 de Março de 2020, até ao dia de ontem não havia qualquer participação e apenas uma pessoa a seguir o mesmo (vide destaque).

Outro importante documento que esteve durante três meses sob consulta (23 de Fevereiro a 23 de Maio de 2017) foi o Plano de Gestão de Riscos de Inundação da Região Autónoma da Madeira (PGRI-RAM), bem como a sua Avaliação Ambiental Estratégica, que decorreu de 4 de Abril a 23 de Maio de 2017. No PARTICIPA apenas o primeiro contou com uma participação, apesar de 7 seguidores, e o segundo contou com apenas duas pessoas ‘a seguir’.

Mais recentemente, a consulta pública do Relatório do 2.º ciclo das Estratégias Marinhas para as subdivisões - Madeira, Açores, Continente e Plataforma Continental Estendida, correspondente à actualização dos artigos 8.º, 9.º e 10.º da Directiva Quadro Estratégia Marinha, contou com oito participações e 14 ‘a seguir’, mostrando interesse no tema. Decorreu de 9 de Janeiro a 10 de Fevereiro de 2020, mas até três dias antes tinha apenas 2 participações. E este foi uma consulta que dizia respeito a todo o país.

Estes três exemplos atestam, em parte, o interesse que grandes projectos de interesse comum dos madeirenses tem despertado na comunidade. Embora o interesse nos mesmos possa ser amenizado pela participação na ‘velha’ forma, ou seja em formato papel, essa é uma informação que não está acessível. A excepção é mesmo o PGRI-RAM, que envolveu sessões abertas a dezenas de entidades na Região, quase todas públicas, o que contribuiu para uma maior participação, muito por culpa da importância do caso e ainda marcado pela aluvião de 20 de Fevereiro de 2010. O PGRI-RAM tem vigência até 2021.

Resumindo, no PARTICIPA contam-se 18 processos abertos desde o primeiro, meses depois de ter sido criado o portal. A “consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental do projecto ‘Recuperação e Ampliação da ETAR do Funchal’, que decorreu durante 20 dias úteis, tendo o seu início no dia 11 de Dezembro de 2015 e o seu final a 11 de Janeiro de 2016”, teve zero participações e zero ‘a seguir’. Nesses 17 processos de consulta pública, 12 não tiveram qualquer participação. Ou seja, bem mais de dois terços (70,5%) não despertaram interesse do cidadão que, cada vez mais, é internauta atento e com actividade online quase diária.

Além do processo que está aberto à participação, quatro estão em análise (após terminar o prazo de auscultação) e 12 já estão encerrados. Igualmente, além do processo da escarpa da qual é proponente uma empresa privada, apesar de gerir um espaço público, outros três projectos privados foram sujeitas a consulta pública por obrigação para implantação de indústria.

A Ovo do Santo, Lda., cujo projecto quer ampliar as instalações para produção de ovos de galinhas criadas no solo (consulta terminou a 6 de Fevereiro e teve zero participações), a VAT Portugal - Investimentos em Energia, Lda. que visava instalar um parque solar fotovoltaico de 8 MW no Paul da Serra, ao sítio do Loiral (auscultação terminou a 1 de Fevereiro do ano passado e teve duas participações) e, ainda, a Influenteoria – Unipessoal, Lda fez um pedido de Licença Ambiental da Instalação para a ‘Avilagoa – Sociedade Avícola da Madeira, Lda.’ (terminou a 11 de Abril de 2019 e zero participações), que visava a produção de frangos de engorda ao Sítio da Lagoa, Casais Próximos, Santo António da Serra, Santa Cruz.

Em todo o portal, estão 21 processos abertos à consulta pública, 153 estão em análise após o fim do prazo estabelecido e acima dos 500 processos encerrados.

Os níveis de participação dos madeirenses, em particular, e os portugueses, em geral, no que aos temas polémicos lhes diz respeito, sejam esses de que tipo forem, nomeadamente nas redes sociais, faria acreditar numa maior apetência para contribuir, na Internet, para assuntos onde podem marcar a diferença. Mas o facto é que não é isso que tem acontecido.

Projecto em consulta: escarpa à espera dos procedimentos

Apesar de estar disponível para consulta pública, tanto online no portal PARTICIPA como em papel na Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, à Rua Dr. Pestana Júnior, no Funchal, a requalificação de uma parte da escarpa na Via Expresso que liga São Vicente ao Porto Moniz, alvo de frequentes derrocadas, algumas até causando vítimas humanas e danos materiais.

“A execução de intervenções que visam a estabilização do talude bem como a protecção da via rodoviária VE2, no troço entre os Túneis da Ladeira de Vinha e João Delgado, entre os km 3+600 e 3+800, com uma extensão de cerca de 200 m”, lê-se no documento aberto a consulta pública. “O projeto tem por objectivo o reperfilamento do troço de via supracitado e criação de uma via de serviço para manutenção da obra que visa salvaguardar a segurança dos utentes contra a queda de blocos provenientes da escarpa localizada a sul da via e garantir a segurança da rodoviária da VE2”, explica-se.

Explicam os donos do projecto (a concessionária de estradas Viaexpresso da Madeira, S.A.) que “as intervenções previstas incluem ainda uma ‘obra de protecção marítima’ que visa o combate à erosão marítima (contra a acção directa da agitação marítima) que se tem verificado na zona em questão e que tem como consequência a gradual modificação da costa. Com efeito este trecho de costa está exposto às ondas dos rumos predominantes, do 4º quadrante, ou seja, dos rumos de Norte a Oeste, a que correspondem as maiores alturas e os maiores períodos de pico. Em suma, a concretização do Projecto irá beneficiar toda a região, em particular todos os habitantes do concelho de Porto Moniz e da freguesia de Seixal e de São Vicente, na medida em que garantirá a circulação na VE2 em segurança”, justificam.

Participa como?

“Disponível desde Julho de 2015, o PARTICIPA é o portal oficial onde são disponibilizados os processos de consulta pública a cargo do Ministério do Ambiente e da Acção Climática” (MAAC), explica-se no www.participa.pt. “Quatro anos após o lançamento da primeira versão, a Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente disponibiliza uma nova versão do portal, que introduz algumas melhorias para os cidadãos”, revela ainda, num texto com poucos meses, já que o portal completa 5 anos este ano.

“O PARTICIPA tem por objectivo facilitar o acesso dos cidadãos e interessados nos processos de consulta, incentivar a participação informada, melhorar a eficiência na gestão dos processos”, lembra o mesmo. “No PARTICIPA encontra toda a informação relevante sobre os processos do MAAC sujeitos a consulta pública. Pode pesquisar os processos na sua região, acompanhar processos que tenha interesse, partilhar nas redes sociais e enviar contributos de participação”, incentiva.

Portal SIMplifica é um primeiro passo

A Região Autónoma tem um Portal de Serviços, denominado ‘SIMplifica’, que “congrega, num único ponto de acesso, toda a presença digital do Governo Regional da Madeira. É possível interagir com diversos organismos públicos, obter a prestação de diversos serviços ou informações sobre a sua tramitação, efetuar pagamentos e compras de produtos na loja on-line”, anuncia a página criada e apresentada a 30 de Janeiro do ano passado. Agrupado em 9 áreas (Cidadania e Documentos; Saúde, Segurança Social e Apoios Sociais; Educação e Juventude; Emprego; Economia e Empreendedorismo; Migrações; Cultura e Lazer; Agricultura e Ambiente; e Mobilidade) e com disponibilização de vários serviços (alguns dos quais duplicados), pode vir a ser uma boa ferramenta de incentivar os cidadãos a uma maior participação cívica. A tecnologia existe.