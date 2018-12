Construtoras correm para obra do hospital

Maior só o Hospital de Lisboa Oriental. O Governo Regional, pela Secretaria dos Equipamentos e Infra-estruturas, já abriu o concurso público internacional, com qualificação prévia, para a obra do novo hospital central do Funchal. Trata-se de um negócio apetecível, com um valor base de 205,9 milhões de euros. Um montante que faz da obra do novo hospital a segunda maior em concurso...