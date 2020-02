Os médicos, que contestam a nomeação e posse de Mário Pereira como director clínico do SESARAM, voltam a reunir-se, hoje, nas instalações da Ordem dos Médicos na Madeira. Na agenda do encontro está, como nas reuniões anteriores, o debate sobre o melhor caminho a prosseguir para impedir a continuidade de Mário Pereira no cargo.

Como o DIÁRIO noticiou no último sábado, é provável que...