Já imaginou um desfile onde as manequins caem em plena passerelle? Este é provavelmente o maior medo de qualquer criador, mas não para Constança Entrudo, a jovem designer que faz questão de ter esta e outras singularidades no seu desfile, marcado para amanhã à tarde, no âmbito da ModaLisboa.

O propósito é simples: “mostrar às pessoas que a vida é mesmo assim, cair e levantar”, refere...