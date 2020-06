Passados dez anos, ainda não é desta. As obras de consolidação das muralhas da Ribeira de João Gomes só terão condições para avançar no próximo quadro comunitário de apoio, que deverá vigorar entre 2021 e 2027. Tradicionalmente, depois da entrada em vigor de cada quadro comunitário de apoio, existe uma demora de vários meses, se não mesmo de anos, até as verbas estarem de facto...