O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, recebeu, com grande satisfação, o comunicado da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação sobre a aprovação da candidatura ‘United by Arts II’, no valor de 94.589 euros e com uma pontuação de 85 valores (na escala de 0 a 100), permitindo que 33 dos seus alunos possam ter uma experiência de ensino...