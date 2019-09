Conservatório e Universidade preparam novos cursos

O presidente do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) - Eng. Luiz Peter Clode vai oficializar os contactos já realizados com a Universidade da Madeira (UMa) com vista à criação de três cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP) nas áreas da música tradicional, do jazz e da música pop ou ligeira, que espera possam abrir já em 2021/2022 na UMa, através...