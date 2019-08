O Edgar acabou de entregar a lista da CDU. Lidera a candidatura pela 7.ª vez. Porquê essa escolha?

Não fui eu que me escolhi a mim mesmo. Conjuntamente, colectivamente houve esta manifestação de vontade quer a parte do Partido Ecologista Os Verdes, quer da parte do PCP no sentido que eu pudesse integrar a lista e pudesse ser cabeça-de-lista. Tem duas vantagens, ou tem um aspecto...