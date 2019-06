O Barreirinha Bar Café (BBC) está novamente presente no ‘Funchal Beer Fest’, onde integra os ‘stands’ que estão a confeccionar ‘petiscos’.

As pessoas que se deslocarem ao evento e que queiram acompanhar a cerveja com algo mais ‘consistente’ podem optar por provar o hambúrgueres ou os cachorros quentes do BCC.

Recorde-se que além do Barreirinha Bar Café, o ‘Funchal Beer Fest’ possui...